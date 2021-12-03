Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье3 декабря 2021 7:18

Медики скорой помощи и поликлиник Сургута ежедневно выезжают на вызовы больше трех тысяч раз

Это связано с ростом количества заболевших ОРВИ
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Администрация Сургута

Фото: Администрация Сургута

Больше трех тысяч выездов к пациентам ежедневно совершают медики скорой помощи и поликлиник Сургута. Это связано с ростом количества заболевших ОРВИ, поэтому нагрузка на медбригады возросла. Ранее они выезжали на адреса не более двух тысяч раз за сутки.

Кроме того, в поликлиниках города организована работа 82 выездных бригад. Только за прошедшие сутки врачи приняли около трех тысяч человек, половина из заболевших – дети.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте стали реже болеть коронавирусом, но чаще ОРВИ. В городе больше 11 тысяч человек с признаками ОРВИ находятся под наблюдением врачей. В Сургуте продолжают работу ковидные центры. За помощью ежедневно обращаются больше 200 человек.