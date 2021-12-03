В 100 школах Югры стартовал экологический проект по сбору использованных батареек Фото: МБУ "Средняя школа №15" Нижневартовск

В Югре собирают использованные батарейки, стартовал проект "Сдавайте батарейки в Югре". Участниками сбора батареек могут стать ученики образовательных учреждений Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Нягани. Всего 100 школ. Уже сейчас в школах можно сдать отработанные батарейки в специальный контейнер.

В конце учебного года ребята передадут накопленное вторсырье на переработку, которой займется компания «Мегаполисресурс» из Челябинска. Так как батарейки или аккумуляторы относятся к отходам второго класса опасности, их временное хранение и накопление разрешается не более 11 месяцев в хорошо проветриваемом помещении, расположенном отдельно от производственных или бытовых. Из собранных батареек будут извлекать железо, цветные металлы и их соли.