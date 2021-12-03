В Сургутском районе мошенники украли у вахтовика 740 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть Сургутского района с заявлением о мошенничестве обратился 43-летний житель Оренбургской области, работающий в Сургутском районе вахтовым методом. Мошенники обманули его и украли 740 тысяч рублей.

Мужчине позвонил сотрудник центробанка и сообщил, что на его счетах совершается мошенническая атака, и ему необходимо соблюдать инструкции, а именно: снять и перевести все деньги на якобы заведомо созданные на его имя в другом банке безопасные счета.

Заявитель снимает со своего счета 350 тысяч рублей и переводит на указанный мошенником счет. По указаниям оформляет потребительский кредит на 300 тысяч рублей, которые также перечисляет уже на другой счет того же банка, объясняя, что необходимо опередить преступников и исчерпать весь кредитный потенциал. Кроме того, злоумышленник убедил потерпевшего оформить кредитную карту с лимитом 90 тысяч рублей, при этом, со слов звонившего, деньги по карте также необходимо перевести на безопасный счет.

Возбуждено уголовное дело.