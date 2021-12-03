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Общество3 декабря 2021 4:06

Белоярские сотрудники ГИБДД помогли вытянуть забуксовавшую в снегу машину с обочины

Дорожная полиция работала в усиленном режиме из-за погоды
Виктория Терина
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ГИБДД Белоярска в эти дни работали в усиленном режиме, помогая водителям на дорогах Фото: ОМВД России по Белоярскому району

ГИБДД Белоярска в эти дни работали в усиленном режиме, помогая водителям на дорогах Фото: ОМВД России по Белоярскому району

Сотрудники ГИБДД Белоярска в эти дни работали в усиленном режиме, помогая водителям на дорогах: вызывали технические службы или эвакуаторы, обеспечивали бесперебойную работу дорожных и коммунальных служб во время очистки улиц и дорог от снега регулировали проезд транспорта, а кому-то помогли вытянуть забуксовавшую в снегу машину с обочины и даже с мелким ремонтом авто.

- Хочется выразить благодарность полицейскому, который помог мне утром на заправке. Заблокировалась машина. Ключ запасной не входил, так как замёрз после автомойки замок. Сотрудник не остался в стороне помогал отогреть замок и открыть автомобиль - поблагодарила инспекторов югорчанка.

В плохих погодных условиях Госавтоинспекция усиливает меры безопасности на автотрассах, чтобы быстро реагировать на вызовы стихии и предотвращать ДТП. Сотрудники ГИБДД круглосуточно ведут отслеживают ситуацию на дорогах и анализируют информацию о текущем состоянии трасс.