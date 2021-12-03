Погода в Югре на 3 декабря 2021 года: мокрый снег и гололед Фото: Юлия Кучеренко

В пятницу, 3 декабря 2021 года в Югре облачно, в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололед. Ветер западный 8-13 м/с. Температура ночью -7, -12 °С, в восточных районах -1, -6 °С, в северных районах -17, -22 °С, днем -1, -6 °С, в северных районах -11, -16 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно, небольшой снег. Ветер западный 8-13 м/с. Температура ночью -7, -9 °С, днем -4, -6 °С.

Погода в Югре на 3 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

К этому времени окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. «До Прокла не жди от дороги прока», - говорили на Руси. В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если 3 декабря выпадет снег, то и 3 июня будет дождливым. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало скорую вьюгу.