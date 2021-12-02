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Общество2 декабря 2021 13:55

В Сургуте откроют дополнительный выезд на Югорский тракт

Строительство магистрали от улицы Геологической до объездной дороги завершено
Виктория Терина
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В Сургуте откроют дополнительный выезд на Югорский тракт Фото: Администрация Сургута

В Сургуте откроют дополнительный выезд на Югорский тракт Фото: Администрация Сургута

В январе в Сургуте откроют дополнительный выезд на Югорский тракт. Строительство магистрали от улицы Геологической до объездной дороги уже завершено. Сейчас ведется подготовка необходимой документации для ввода нового участка. Протяженность трассы – 512 метров. Там появилось дорожное полотно, велодорожка, тротуары, светофоры и освещение.

- Работы выполнены в соответствии с контрактом в установленный срок. Новая дорога позволит разгрузить транспортный поток и даст жителям данного микрорайона дополнительный выезд на объездную, – рассказал директор МКУ Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Как отмечают в администрации города, магистраль построена по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Средства на ее возведение выделены из федерального, окружного и городского бюджета.