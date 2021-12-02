В Нижневартовске стартовал культурно-образовательный форум «Культура в новой реальности» Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске стартовал культурно-образовательный форум «Культура в новой реальности». Организаторы форума: департамент культуры ХМАО –Югры, департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска, МБУ «Дворец культуры «Октябрь».

- Сегодня в период пандемии перед сферой культуры стоят непростые задачи. Пожалуй, самая важная – научиться адаптироваться к новой реальности. В ближайшие три дня у культурного сообщества Югры будет уникальная возможность обменяться инновационным опытом и выстроить общую стратегию развития – сказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

По его словам, представленная программа впечатляет своей многогранностью и уровнем экспертов. А организаторы стараются, чтобы этот форум стал ежегодным, а Нижневартовск оставался базовой региональной площадкой по обсуждению культурных проектов, инициатив и технологий.