В Нижневартовске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Северная в Нижневартовске 41-летний мужчина, управляя автомобилем «БМВ», сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, 52-летняя женщина, получила травмы.

За сутки в Югре зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, 1человек получил травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 9 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 26 – водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 12 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий, призывая участников дорожного движения к быть внимательными и осторожными.