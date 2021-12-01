Погода в Югре на 1 декабря 2021 года: метель и мороз до -28 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 1 декабря 2021 года: температура воздуха днем +1, -4 °С, в северных и восточных районах -9, -14 °С. Ночью до -2 °С, по северной половине -14, -19 °С, при прояснениях в северо-западных и восточных районах -23, -28 °С. Облачно с прояснениями, в большинстве районов снег, местами сильный. В отдельных районах метель, гололед и ветер южных направлений 8 – 13 м/с, местами порывы 15 – 20 м/с.

В Ханты-Мансийске облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, метель. Ветер южных направлений 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью -7, -9 °С, днем -1, +1 °С.

Погода в Югре на 1 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. «Платон да Роман кажут зиму нам», - говорили люди. Если в течении дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течении зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день: по утру судили о начале зимы, по полудню - о середине, по вечеру - о конце. Если вдруг в доме на Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло предвещала также ворона, ходившая по дороге. Смотрели в этот день на небо: если вокруг месяца появлялся круг, ждали сильного мороза.