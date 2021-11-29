В Югре на ближайшие дни испортится погода Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 29 по 30 ноября на территории Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления. А именно: сильный ветер порывами до 15 метров в секунду. В большинстве районов пройдет снег, а по западным районам снег особенно сильный. Местами по округу метель и гололедно-изморозевые отложения.

Кроме того, 30 ноября в Советском, Октябрьском, Белоярском, Кондинском Березовском районе днем ожидается сильный снег, и ветер порывами до 15 м/с, метель и гололед.

Погода не успокоится и 1 декабря, особенно в Ханты-Мансийске, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском районе. В этих муниципалитетах будет снег различной интенсивности и метель, порывы ветра до 15 м/с.

Югорские спасатели призывают соблюдайте правила безопасности дорожного движения, учитывая погодные условия, а пешеходам необходимо знать, что при выпадении снега, образовании гололёда тормозной путь транспорта может значительно увеличиваться.