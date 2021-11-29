Жительница Нефтеюганска пострадала от мошенников, заказывая искусственную елку в соцсети Фото: Юлия Кучеренко

За выходные дни в Югре зарегистрировано 19 случаев мошенничества, югорчане "подарили" злоумышленникам больше 11 миллионов рублей. Жертвами стали жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Когалыма, Нягани, Нефтеюганского и Сургутского района.

Так, пенсионер из Нижневартовска доверился мошеннику, который пообещал якобы заблокировать подозрительную операцию в интернет-магазине. Убедил пожилого мужчину сообщить реквизиты банковской карты, после чего снял с его счета 20 тысяч рублей.

Ещё одна пострадавшая - 26-летняя жительница Нефтеюганска, которая хотела купить искусственную елку через социальную сеть. В итоге девушка "подарила" интернет-жуликам 15 тысяч рублей, так и не порадовав себя главным символом Нового Года. А 18-летняя студентка из Ханты-Мансийска в предвкушении новогодних каникул решила приобрести авиабилеты. Не убедившись в достоверности сайта, заплатила 24 тысяч рублей, но билетов так и не дождалась.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.