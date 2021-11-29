В Югре завершили ремонт мостовых переходов на подъезде к Когалыму Фото: google.ru/maps

В Югре завершили ремонт моста через реку Ай-Нятым-Карьягун на 3 км и моста через реку Кирил-Высьягун на 43 км автодороги «Подъезд к Когалыму». Общая протяженность мостовых переходов с подходами составили 400 метров.

Эти сооружения построены ещё в начале 90-х и с того момента серьезный ремонт здесь не проводился. Со временем конструктивные элементы мостов пришли в непригодное для использование состояние, а интенсивность движения пи этом увеличивалась, поэтому отремонтировать мосты было очень важно.

- Автомобильная дорога «Подъезд к Когалыму», на которой располагаются мостовые переходы, обеспечивает транспортное сообщение между городом и другими населенными пунктами Югры. Ежедневно по ней проезжает более 2 тыс. автомобилей - сообщили в пресс-центре Правительства Югры.

Капитальный ремонт начали в 2020 году, на первом этапе специалисты полностью демонтировали старые мосты и возвели новые искусственные сооружения. Строители смонтировали опоры и балки пролетного строения, выполнили гидроизоляцию и новое асфальтобетонное покрытие на мостах, а также отремонтировали подходы к мостам. Всего на капитальный ремонт двух мостовых переходов из регионального бюджета Югры выделено 187 миллионов рублей.

Подрядчик дает гарантию на мосты 8 лет, на верхний слой покрытия 4 года. Если за это время обнаружат дефекты, то он устранит их по гарантии за счет собственных средств.