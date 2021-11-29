В Нижневартовске оценят профессионализм работников детских школ искусств Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления Нижневартовска

В Нижневартовске 1 декабря состоится открытие городского конкурса профессионального мастерства среди преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств и детской музыкальной школы им. Д.Ю. Кузнецова. Прямая трансляция мероприятия начнется в 9 часов 10 минут на официальном сайте детской школы искусств №3.

Конкурс создан для того, чтобы повысить эффективность использования кадрового потенциала преподавателей и концертмейстеров учреждений дополнительного образования сферы культуры Нижневартовска, стимулирования их профессиональной деятельности. Конкурс проводится уже в пятый раз, первый раз он состоялся в 2013 году. За годы существования в нем приняли участие 56 преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств и музыкальной школы города, призерами стали 33 человека.

Оценивать работу конкурсантов будут преподаватели Нижневартовского государственного университета, Сургутского музыкального колледжа и Тюменского колледжа искусств.

Закрытие конкурса и церемония награждения победителей состоится 4 декабря в 10 часов в концертном зале детской школы искусств №3, трансляция в онлайн-режиме также состоится на официальном сайте Детской школы искусств №3.