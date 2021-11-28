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Происшествия28 ноября 2021 7:48

Три человека погибли в страшном ДТП на автодороге Сургут - Нижневартовск. Видео.

Трагедия произошла 27 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Три человека погибли в результате страшной аварии, которая произошла накануне, 27 ноября 2021, около 17 часов на 89-м километре автотрассы Сургут – Нижневартовск.

Как рассказали в ОМВД России по Сургутскому району, 41-летний водитель «Тойоты Рав 4» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Мерседес», которым управлял 47-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель и два пассажира кроссовера, 44-летняя женщина и 18-летняя девушка погибли на месте происшествия, - рассказали в полиции.

Обстоятельства трагедии выясняются.