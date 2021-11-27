В Югре воришку стала догонять продавщица на авто: ему пришлось выбросить товар и убегать

В Югре воришку стала догонять продавщица на авто. Фото - ОМВД России по Советскому району.

В дежурную часть отдела полиции по Советскому району поступило сообщение от оператора одной из АЗС по факту хищения товара. Стражи порядка задержали 20-летнего жителя районного центра.

Находясь в помещении торгового зала, он, убедившись, что оператор занята с покупателем, взял с полки четыре коробки с товаром: чайник, блендер и две плойки и быстро направился к выходу. После того как его окликнула женщина-продавец, молодой человек с похищенным товаром выбежал из помещения и побежал вглубь садового товарищества.

– Сотрудница заправочной станции выбежала вслед за ним. Убегая, он выронил коробку с чайником, но поднимать не стал. По пути следования упал и выронил коробки с другим товаром. Заметив, что его преследует на автомобиле все та же девушка-оператор, он решил избавиться от похищенного, закинув его за забор одного из домов, после чего ему удалось скрыться, – рассказали в ОМВД России по Советскому району.

Сотрудники полиции нашли злоумышленника спустя несколько часов. Мужчина находился дома и признался стражам порядка, что был сильно пьян в момент совершения преступления. Изначально он намеревался похитить только блендер, так как в хозяйстве его не было. Ущерб от преступных посягательств составил около трех тысяч рублей.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело «грабеж». Одна из санкций инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.