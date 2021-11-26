В Югре силовики провели обыски у политтехнолога Фото: Татьяна Коркина

В Югре силовики провели обыски у политтехнолога и руководителя муниципального учреждения Виталия Щербакова, одного из бывших сотрудников предвыборного штаба справедливоросса и бизнесмена Александра Клишина. Такое внимание правоохранителей может быть связано с сентябрьской PR-атакой на кандидата в депутаты думы Югры от «Единой России» Ирину Урванцеву.

- В отношении меня на прошлой неделе действительно были совершены действия, я это подтверждаю. Около 22 часов пришло порядка десяти человек, двое из которых показали удостоверения сотрудников полиции, какие-то непонятные бумаги, постановление, — пояснил Виталий Щербаков.

По словам Щербакова, полиция изъяла его личные вещи, в том числе компьютер. Но до сих пора не понятен его процессуальный статус.

- Каким боком и к чему я отношусь, я до сих пор не понимаю - заявляет политтехнолог.

Во время сентябрьских выборов Урванцева, прошедшая в итоге в думу ХМАО была основным конкурентом Клишина по избирательному округу в Сургуте. Перед началом голосования на её избирательной территории распространили листовки, где от лица единоросса предлагалось ввести в округе. Сама Ирина Урванцева в тот же день опровергла причастность к изготовлению и распространению листовки, сообщает NEFT.