Новогодние утренники в детских садах Сургута пройдут без родителей Фото: Администрация Сургута Фото: Юлия Кучеренко

Из-за роста заболеваемости коронавирусом новогодние утренники в детских садах Сургута пройдут с ограничительными мерами. В этом году увидеть своего ребенка на празднике родители смогут только через онлайн-трансляцию. Об этом сообщили в администрации города.

Такие меры приняты во всех дошкольных учреждениях города. В учреждениях создают технические возможности для трансляции новогодних эфиров. Операторами будут исключительно работники детского сада, а информацию о дате проведения утренника и доступе к онлайн-трансляции можно получить у воспитателей в группах.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте к Новому году появятся девять ледовых городков. Персонажи из любимых детских сказок украсят город в преддверии праздника.