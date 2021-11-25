Врач из Ханты-Мансийска подписал Открытое письмо, адресованное противникам вакцинации Фото: Городской информационный центр

Исполняющий обязанности главного врача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Денис Никитин подписал Открытое письмо, адресованное противникам обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр ОКБ.

- Ко мне лично обратился Денис Николаевич Проценко с предложением подписать данное обращение. Позиция достаточно чёткая в отношении необходимости вакцинирования, - прокомментировал Денис Никитин.

Всего 11 главных врачей медучреждений России обратились с открытым письмом к некоторым известным общественным деятелям и политикам, выступающим с критикой вакцин, обязательной вакцинации и ограничительных мер. Медики предложили им посетить «красные зоны» больниц, реанимации и морги.

- Я поддержу коллег: для попадания в красную зону, в реанимацию «ковидного госпиталя», на аппарат ИВЛ – QR коды не требуются. Мысли, которые мы хотели в нашем открытом письме донести до людей, широко представленных в медийном пространстве, социальных сетях, очень просты: чтобы они изменили свою точку зрения. Для этого готовы предоставить все возможные ресурсы, в том числе и посещение медицинского учреждения, «красной зоны» – чтобы они увидели своими глазами, как обстоят дела на самом деле, - сказал врач.

По словам медика, сейчас в стационаре на одного привитого лежит 15 непривитых, а в реанимации из 26 пациентов только один вакцинированный.