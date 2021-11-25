В Пыть-Яхе началось строительство ледовых городков Фото: Администрация Пыть-Яха

В Пыть-Яхе началось строительство ледовых городков. Как и раньше, горки и ледяные фигуры установят в 1 микрорайоне на центральной городской площади Мира, во 2 а микрорайоне в районе домов 26, 28, 32, а также в 3 микрорайоне на аллее С. Есенина.

В этом году темой ледового городка станет мультик «Мадагаскар». Подрядчик из Перми воссоздаст фигуры африканских животных из льда.

Фото: Администрация Пыть-Яха

Самая большая горка займет место на площади в 1 микрорайоне. В этом году она впервые будет двухскатной. Здесь же установят фигуры Деда Мороза, Снегурочки, создадут горку для малышей и фотозоны. Во 2 а микрорайоне ёлка будет необычная: из льда, с красивой подсветкой. Традиционно горки среднего размера построят во 2а и в 3 микрорайонах Как отмечают в профильном управлении администрации, городки начнут радовать горожан уже к середине декабря.

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