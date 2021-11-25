Угроза убийством, нападение на полицейского, кражи: житель Нижневартовска ответит за это в суде

Житель Нижневартовска ответит в суде за несколько преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске СУ СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела против 36-летнего местного жителя, он обвиняется сразу в нескольких преступлениях.

Пьяный обвиняемый поругался со своей 35-летней супругой из-за ревности и начал ей угрожать, что убьет её. Испугавшись, женщина начала звать на помощь через открытое окно. На призывы откликнулись два сотрудника уголовного розыска, проходившие мимо. Но полицейские также не смогли остановить мужчину, в ответ на их действия обвиняемый начал их оскорблять, а затем напал на одного из них и ударил рукой по лицу.

Кроме того, в другое время злоумышленник украл сменные кассеты для бритвенного станка, спрятав их под одежду, похитив в общей сложности 7 упаковок. Похищенное он продал случайным прохожим на одном из городских рынков.

Многократно судимый мужчина частично признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.