В Нижневартовске водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку-пешехода Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Ханты-Мансийская в Нижневартовске 53-летний водитель автомобиля «Land Rover Discovery» сбил пешехода. Девочка-подросток оказалась под колесами его авто, переходя дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП 14-летняя девочка получила травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 ребенок. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 22 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к соблюдению установленных правил и внимательности на дорогах.