Пенсионерка из Нефтеюганска лишилась денег при продаже посудомоечной машинки Фото: Юлия Кучеренко

За сутки в Югре зафиксировано 14 случаев мошенничества. В Нефтеюганске 68-летняя пенсионерка разместила объявление о продаже посудомоечной машинки. На эту публикацию ей написал потенциальный покупатель и попросил югорчанку указать реквизиты банковской карты и всю секретную информацию, благодаря которым мошенникам удалось списать со счета 50 тысяч рублей.

В похожей ситуации оказался и 35-летний житель Сургута, но только аферист оказался продавцом. Мошенник предлагал купить сборные модели автомобилей, что заинтересовало северянина. По указанным реквизитам мужчина перевел 5 тысяч рублей, но как только деньги поступили на счет, продавец перестал выходить на связь.

В числе пострадавших от рук мошенников и 45-летний житель Ханты-Мансийска. Он выставил объявление о продаже дома и по стандартной схеме рассказал аферистам всю секретную информацию. Так, югорчанин лишился 130 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.