В Нижневартовске продолжают отрывать дополнительные пункты вакцинации Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нижневартовске продолжают отрывать дополнительные пункты вакцинации. Например в спортивном комплексе и МФЦ открыли новые пункты, чтобы снизить количество времени ожидания вакцинации.

Поликлиника получает довольно много обращений от жителей города о загруженности прививочных кабинетов. Особенно это касается стационарных пунктов, то есть тех, которые расположены непосредственно в медучреждении. Ажиотаж среди населения резко возрос, как только работодатели начали проверять прививочные сертификаты, а для посещения общественных мест стало необходимо наличие QR-кода.

- Все наши пункты: и стационарные, и мобильные, оборудованы совершенно одинаково согласно временным методическим рекомендациям по вакцинации от COVID-19 взрослого населения. Шприцы, ампулы с вакциной и морозильные камеры, в которых они хранятся, ничем не отличаются. В каждом пункте проводится термометрия, установлены контейнеры с антисептиками, по графику проводится влажная уборка и обработка поверхностей дез. средствами, установлены обеззараживатели воздуха - отмечает главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Воронина.