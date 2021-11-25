Кражи, фальшивые деньги, браконьерство: за сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений, по горячим следам раскрыто 35.

В Сургуте 27-летний мужчина в квартире по улице Игоря Киртбая украл смарт часы стоимостью 15 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. А в одном из банков Нижневартовска, при перерасчете наличности обнаружена поддельная 1 тысяч рублей. Проводится проверка.

В Сургутском районе на берегу реки Обь в районе 54-го километра автодороги «Нефтеюганск-Сургут» задержаны трое мужчин, которые незаконно выловили рыбу с использованием капроновой рыболовной сети и жерлицы. Сотрудниками уголовного розыска Сургута задержан подозреваемый в краже. Мужчина похитил из автомобиля «ВАЗ-2114» аудиосистему, саббуфер и колонки. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.