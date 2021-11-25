В Нефтеюганске задержали приезжего наркосбытчика Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

В Нефтеюганске задержан 27-летний житель Тюмени, подозреваемый в сбыте наркотиков. В его съемной квартире полицейские нашли сверток с веществом темного цвета общей массой 20 граммов, настольные весы, прозрачные зип-пакеты и ноутбук. Как оказалось, изъятое веество является растительным наркотиком.

Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что купил вещество через Интернет и распространял его с помощью тайников-закладок, местонахождение которых отмечено на карте, хранящейся в ноутбуке подозреваемого. Полицейские нашли «закладку» на территории Нефтеюганского района. Наркотик массой 20 граммов находилось в таком же свертке, исследование подтвердило его аналогичный состав.

Мужчина заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.