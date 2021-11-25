Погода в Югре на 25 ноября 2021 года: до -29 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 25 ноября 2021 года: в округе переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -17, -22 °С, при прояснениях -24, -29 °С, днем -13, -18 °С, местами до -23 °С.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём -15, -17 °С, ночью -20,-22 °С. Также переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Погода в Югре на 25 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Про снег, который в этот день часто покрывал землю, загадывали загадки. Многие из них сохранились до наших дней: «Скатерть бела весь свет одела»; «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло»; «Белый Тихон с неба спихан, где пробегает - ковром устилает».