Нижневартовские хирурги начали проводить «открытые» вмешательства на сонной артерии Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Хирурги окружной больницы Нижневартовска начали проводить «открытые» вмешательства на сонной артерии. Такие операции на сонной артерии проводятся при её критическом сужении, а именно для профилактики инсульта. Хирурги делают разрез кожи на шее и выделяют артерию, затем разрезается сосуд и удаляются холестериновые бляшки, производится «чистка» сонной артерии, после чего артерия зашивается. Операции прошли штатно, без осложнений, пациенты готовятся на выписку, теперь инсульт им не страшен.

- Операции выполняются бригадой сосудистых хирургов и относятся к разряду высокотехнологичных. Первые три операции мы провели 12 ноября этого года совместно с заведующим окружным центром сосудистой хирургии г. Нягань, главным внештатным специалистом по сосудистой хирургии Департамента здравоохранения Югры, кандидатом медицинских наук Игорем Пановым, – рассказывает сосудистый-хирург Дмитрий Корнилов.

Из-за особенностей анестезии врач-анестезиолог Артем Ремеев прошел специальное обучение в окружном центре сосудистой хирургии, где перенял опыт анестезиологической службы при таких видах вмешательств.

- Особенности анестезиологического сопровождения в том, что мы медикаментозно повышаем давление пациента, так как на стороне пережатия артерии возникает гипоксия в той части головного мозга, которую эта артерия питает, и чтобы избежать осложнений, мы увеличиваем кровообращения головного мозга за счёт боковых и обходных путей кровотока. Всю операцию давление должно быть равномерным и держаться в районе 150-160, – пояснил Артем Ремеев.

На сегодняшний день врачи успешно провели уже 5 операций на сонных артериях.