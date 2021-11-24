В Покачах четверо детей-сирот получили квартиры на 18-летие Фото: администрация города Покачи

Покачи подтвердил статус "города счастливого детства". Все сироты, которым в этом году исполнилось 18 лет, получили однокомнатные квартиры от государства. Это важная мера государственной поддержки, благодаря которой сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при отсутствии жилого помещения могут получить квартиру. В 2021 в Югре почти 300 человек получат ключи. На данный момент получили 44 человека, из них четыре - в Покачах.

Власти города на протяжении многих лет выполняют свои обязательства перед молодыми людьми, оставшимися без родителей, жилье предоставляется своевременно и практически в день совершеннолетия. Квартиры подбирают по нескольким критериям: качественный ремонт в ванной, обои, пластиковые окна, напольное покрытие. Также совершеннолетний ребенок-сирота может взять "отсрочку" и получить положенное ему жилье попозже, например, после окончания университета.

По информации отдела опеки и попечительства города, в следующем году своими квадратными метрами в Покачах должны обзавестись еще четверо детей-сирот. Первому из них 18 лет исполнится в июне.