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Общество24 ноября 2021 13:18

Специалисты по охране труда Ханты-Мансийска признаны лучшими в Югре

В конкурсе участвовали победители муниципальных конкурсов профессионального мастерства
Виктория Терина
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В Югре провели конкурс среди специалистов по охране труда, он проходил в очном формате. Проверялись теоретические знания и выполнение практических заданий. В конкурсе участвовали победители муниципальных конкурсов профессионального мастерства. Соревнование проходило среди организаций производственной и не производственной сферы.

Победителями стали участники из Ханты-Мансийска. Среди организаций производственной сферы победил Курбанов Владимир Шухратович – начальник отдела по охране труда общества с ограниченной ответственностью «ХМ ГЭС». Первым среди организаций непроизводственной сферы стал Дядечков Виталий Васильевич – заместитель заведующего по безопасности образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка».

Победителей определяла комиссия, в состав которой вошли представители Дептруда и занятости Югры, профсоюзного объединения, ГУ МЧС, фонда социального страхования и центра медицины катастроф. Главная задача конкурса - привлечения внимания к здоровым и безопасным условиям труда на рабочих местах, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях округа.