Жительница Мегиона, поругавшись с сожителем, ударила его по голове бутылкой и добила ножом Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре возбуждено уголовное дело против 56-летней жительницы Мегиона, которая подозревается в "причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре 23 ноября 2021 года в ночное время пьяная подозреваемая, поругалась со своим 40-летним сожителем из-за оскорблений на почве ревности, и ударила его стеклянной бутылкой по голове, а затем 2 раза кухонным ножом в грудь и живот. Разобравшись с обидчиком, женщина легла спать, а тело мужчины утром нашел общий знакомый, зашедший к семейной паре. Он вызвал скорую и полицию.

Подозреваемая уже судима ранее и сейчас задержана. По уголовному делу продолжается расследование.