В Нижневартовске обновлено оборудование в двух спортивных школах олимпийского резерва Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В этом году в Нижневартовске обновлено оборудование для качественных и безопасных тренировок в двух спортивных школах олимпийского резерва города. По региональному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» выделено больше 2 млн рублей из федерального, регионального и городского бюджетов. В учреждениях появились оборудования для бокса, борьбы, плавания, канатами, матами, гирями, тренажерами, волейбольными мячами, спортивными резинками, беговой дорожкой.

- Данные приобретения используются не только для подготовки спортивного резерва сборных России, но и для повышения мотивации населения к ведению здорового образа жизни, выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» – рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская.

По словам Воликовской, сейчас физкультурой и спортом регулярно занимается более 48% горожан. Программами спортивной подготовки охвачено 10 тысяч человек по 41 виду спорта. В состав югорской команды входит 612 нижневартовских спортсменов, сборной России – 47.

Кроме того, на реконструкцию, ремонт и строительство новых спортивных площадок в микрорайонах Нижневартовска направлены субсидии в размере около 6,5 млн рублей из бюджета округа.