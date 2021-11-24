Югорчанка, пытаясь заказать новогодние подарки детям нарвалась на мошенников Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Белоярского района хотела заказать новогодние подарки для своего ребенка и других детей, которые посещают их детский сад. На странице одной из соцсетей югорчанка нашла подходящие наборы по привлекательным ценам и так как страница работала с 2019 года, в добросовестности продавца сомнений не возникло.

Девушка оформила заказ на 170 подарков почти на 124 тысячи рублей, продавец прислал ей реквизиты банковской карты для оплаты. Оплатить заказ она попросила свою бабушку, обещав, что скоро вернет ей деньги. Через неделю продавец сообщил, что заказ сформирован, и необходимо оплатить доставку 153 килограммов, сумма доставки составила 20 тысяч рублей. И вновь на выручку пришла бабушка, которая также отправила деньги по указанным реквизитам.

На следующий день продавец сообщил, что заказ отправлен, а на просьбу прислать трек-номер для отслеживания, сообщил, что вышлет позже, с тех пор перестал выходить на связь.

Северянка обратилась в полицию.