Мошенники заработали на доверчивости югорчан 3 миллиона рублей за день Фото: Юлия Кучеренко

Почти 3 миллиона рублей заработали мошенники на доверчивости югорчан. За сутки на территории округа зарегистрировано 14 случаев мошенничеств. Так, 31-летний житель Сургутского районе задумался о прибыли и увидел предложение с различными розыгрышами и подарками, в итоге югорчанин решился поучаствовать. Он во всем следовал советам "куратора" перевел якобы для участия в спортивном пари почти 30 тысяч рублей, но итоги спора югорчанину не удалось узнать, сколько бы он ни пытался связаться с представителями конторы в ответ была лишь тишина.

В Нефтеюганском районе на «пассивный заработок» купилась молодая северянка. Девушка в Инстаграме заприметила заманчивое предложение и решила рискнуть. Воспользовалась банковской картой и через мобильное приложение перевела на счета мошенников 30 тысяч.

В Нефтеюганске на подобную уловку, но под другим предлогом попался 49-летний мужчина. Ему позвонили сотрудники пенсионного фонда и рассказали о накоплениях, которые положены югорчанину. Аферисты в ярких красках описали все возможное и невозможное и уточнили, что накопления они смогут перевести на карту, югорчанину оставалось лишь продиктовать реквизиты и буквально вскоре он получит сообщение о зачислении денег. Но ни в этот день, ни на следующий никаких денег не поступило. А вот списание произошло сразу же, аферисты аферисты украли 30 тысячами рублей.