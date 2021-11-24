В Когалыме столкнулись «Фольцваген» и «Джип Гранд Чероки»: один человек получил травмы Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На проспекте Нефтяников в Когалыме 44-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольцваген» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Джип Гранд Чероки», под управлением 35-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Фольцваген» получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 28 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий.