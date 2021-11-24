В Югре задержан трижды судимый наркоман Фото: Татьяна Коркина

В лесном массиве, в районе улицы Мира города Покачи задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. У 47-летнего местного жителя нашли белый пакет с растительным веществом. По результатам экспертизы оказалось, что вещество является наркотиком, общей массой 81,39 грамма, что является значительным размером.

Мужчина рассказал, что в начале июня в лесу он нашел два куста дикорастущей конопли, которые позже сорвал и высушил для личного использования. Ранее злоумышленник был трижды судим за незаконный оборот наркотиков и по решению Сургутского городского суда находится под административном надзором.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».