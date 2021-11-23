Медики Нижневартовска отмечают снижение количества госпитализаций в ковидный госпиталь Фото департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска.

Действующие в Югре антиковидные ограничения дают свои положительные результаты. Об этом на очередном заседании муниципального оперативного штаба сообщили врачи.

- За последние четыре дня мы отмечаем тенденцию снижения количества госпитализаций и обращений в приемные покои. Занятость коечного фонда у нас также уменьшается. Надеемся, что это будет уверенным трендом на снижение, но он будет не такой быстрый, – прокомментировал главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

По его словам, за сутки в госпиталь поступили 22 человека, всего там находятся 240 пациентов, 31 из которых находится в реанимации.

- Под наблюдением специалистов городской поликлиники находится 1943 взрослых пациента. Мы отмечаем снижение числа заболевших на 5%. Из тех, кто наблюдается, на сегодняшний день 709 человек - с установленным диагнозом COVID-19 и с респираторными проявлениями, а также 924 человека - с вирусными пневмониями. Хочу отметить, несмотря на то, что уменьшается общее количество пациентов, мы пока не видим снижения заболеваемостью пневмониями. Очень надеемся, что такой тренд на этой неделе у нас будет определен, – сообщила главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Воронина.

На заседании пришли к выводу, что необходимо активно продолжать работу во всех направлениях, чтобы сохранить наметившуюся положительную тенденцию. Поэтому в Нижневартовске продолжается вакцинация населения от коронавируса.