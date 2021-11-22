В Югре молодой парень изнасиловал 58-летнюю односельчанку, забравшись в ее дом через окно Фото: Татьяна Коркина

Против жителя Березовского района возбуждено уголовное дело против 18-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконном проникновении в дом, изнасиловании и угрозе убийством.

По информации следственных органов, 17 ноября 2021 года около 2 часов пьяный подозреваемый повредил окно и залез в квартиру знакомой односельчанки. Он начал угрожать женщине и её сожителю ножом, говоря, что убьет их. Затем злоумышленник начал бить по лицу 58-летнюю хозяйку квартиры, а после изнасиловал её.

- Злоумышленник задержан и в ближайшее суд рассмотрит ходатайство следователя о его заключении под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Расследование продолжается.