Угон автомобиля, наркотики кражи: за выходные в Югре зарегистрировано 104 преступления

За выходные в Югре зарегистрировано 104 преступления Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 104 преступления, по горячим следам раскрыто 72. Так, в Сургутском районе 32-летний парень во время алкогольного застолья с 54-летний югорчанином, похитил из кармана его куртки ключи от авто «Ниссан Альмера», а затем угнал сам автомобиль. Судимый ранее угонщик находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске, в районе дома по улице Мира, задержан мужчина с подозрительным свертком. экспертиза подтвердила, что вещество в свертке является наркотиком массой 1,075 грамма. А в Сургуте 42-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома по улице Ивана Захарова, украл телевизор, ноутбук, электроинструменты и сдал это все в ломбард. Ущерб составил 110 тысяч рублей.

Кроме того, в Нижневартовске задержан подозреваемый в краже, который, находясь в торговом зале магазина по улице Ленина, украл куртку стоимостью 7 тысяч рублей. Ранее судимый мужчина находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.