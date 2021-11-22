Погода на 22 ноября 2021 года в Югре: немного потеплеет Фото: Юлия Кучеренко

В понедельник, 22 ноября, в Югре будет облачно, местами пройдет снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -6, -11 °С, местами -13, -18 °С, днём -2, -7 °С, в северо-западных районах -8, -13 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно, снег и юго-восточный ветер с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -7, -9 °С, днем -5, -7 °С.

Погода в Югре на 22 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси говорили, что «с Матрёны зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман - оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если на Матрёну выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май. По этому дню можно было предсказать и будущий урожай: иней обещал урожай овса, а дождь - пшеницы. В этот день заваривали-запаривали разные лекарственные травы и коренья для профилактики зимних недугов.