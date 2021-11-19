В Нижневартовске скоро откроется ледовый корт Фото: паблик "Официальный Нижневартовск"

В новых районах Нижневартовска в декабре откроется ледовый корт на улице Героев Самотлора, 22. У жителей города появится еще одно место для отдыха всей семьей на свежем воздухе. К новогодним праздникам площадку планируют украсить.

Сейчас на месте корта завершено устройство бетонного основания спортивной площадки, смонтирован хоккейный корт с сетчатым ограждением по периметру и система освещения, установлены баскетбольные стойки.

- Ранее мы анонсировали, что в новых микрорайонах Нижневартовска, за улицей Ханты-Мансийской, будет создана спортивная площадка. Сегодня присутствуем на финишном этапе ее запуска. Площадка будет функционировать круглый год. Зимой как ледовый корт, а летом как площадка для футбола, баскетбола и других игровых видов спорта - прокомментировал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.