Сургутяне могут посещать театр только после предъявления QR-кода Фото: администрация Сургута

Все учреждения культуры Сургута перешли на пропускную систему по QR-кодам. По последнему постановлению Губернатора Югры, посетители должны показывать QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное в течение последнего полгода заболевания COVID-19.

Так, при входе в Сургутскую филармонию у посетителей проверяют температуру, наличие маски, просят обработать руки дезинфицирующим средством и предъявить QR-код. Каждого посетителя предупреждают об этих требованиях заранее, при покупке билетов.

До 21 ноября жители Сургута могут посещать только спектакли и театральные постановки, все остальные зрелищные мероприятия на данный момент отменены.