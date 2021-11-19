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Общество19 ноября 2021 13:33

В Сургуте ведется благоустройство тепломагистрали на Пролетарском проспекте

Металлическими конструкциями закрыт участок от улицы Геологической до Университетской
Виктория Терина

В Сургуте завершен первый этап работ по благоустройству тепломагистрали на Пролетарском проспекте. Металлическими конструкциями закрыт участок от улицы Геологической до Университетской. Защитный короб оборудован светодиодными лампами, которые освещают эту территорию в темное время суток.

- Реализовать этот проект было непросто, но компания выполнила обязательства. И это хороший пример, как бизнес может рачительно относиться к своему имуществу, как хорошими делами подтверждается любовь к родному городу - отметил Глава города Сургута Андрей Филатов.

Впереди второй этап благоустройства тепломагистрали, который начнется в мае следующего года. Также специалисты планируют закрыть участок трубы от улиц Университетской до Маяковского.