В Сургуте ведется благоустройство тепломагистрали на Пролетарском проспекте

В Сургуте завершен первый этап работ по благоустройству тепломагистрали на Пролетарском проспекте. Металлическими конструкциями закрыт участок от улицы Геологической до Университетской. Защитный короб оборудован светодиодными лампами, которые освещают эту территорию в темное время суток.

- Реализовать этот проект было непросто, но компания выполнила обязательства. И это хороший пример, как бизнес может рачительно относиться к своему имуществу, как хорошими делами подтверждается любовь к родному городу - отметил Глава города Сургута Андрей Филатов.

Впереди второй этап благоустройства тепломагистрали, который начнется в мае следующего года. Также специалисты планируют закрыть участок трубы от улиц Университетской до Маяковского.