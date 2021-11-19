В Сургутском районе начали восстанавливать спорткомплекса «Атлант» после поджога Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе после пожара начали восстанавливать спорткомплекс «Атлант». ЧП произошло еще в конце сентября, по информации Госпожнадзора здание подожгли.

- Виновное лицо установлено. Делаем все чтобы привлечь его к ответственности. Пострадала часть здания: 450 квадратных метров фасада, 250 метров кровли, плюс еще внутренние помещения. В кратчайшие сроки, буквально в течение недели изыскали средства из резервного фонда на восстановление. Самое главное, что тренировочный процесс не остановлен, - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Подрядчик уже начал ремонт, на восстановление кровли и фасада из резервного фонда выделено 9 миллионов рублей. К ремонту внутренних помещений приступят в следующем году.

- Здесь занимаются более 400 спортсменов. Первое время, сразу после пожара у нас часть секции была распределена на другие объекты, пока мы восстанавливали пожарную сигнализацию, проветривали помещения, но сейчас хочу сказать, что в полном объеме тренировочный процесс быстро возобновили. Здесь функционирует около 20 секций по различным видам спорта: гимнастика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, игровые виды спорта, - рассказал директор МАУ «РУСС» Алил Шахшаев.

В «Атланте» раньше был и административный корпус спортивной школы олимпийского резерва, сейчас сотрудники вынужден временно переехать в другое здание.