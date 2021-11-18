Дорожники Нягани вывезли 2 316 кубометров снега за месяц

В Нягани состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором обсудили важные моменты, связанные с безопасностью на общественных дорогах и внутриквартальных проездах города.

Дорожные службы Нягани уже больше месяца работают в зимнем формате, за это время с городских дорог вывезено 2 316 кубометров снега. Работу подрядчиков постоянно контролируют - они располагают 50 единицами техники и необходимым объемом противоскользящих реагентов. Но несмотря на это, за прошедшую неделю в городе произошло 24 ДТП, власти города призывают автовладельцев к осторожности на дорогах, особенно при непогоде.

В городе планируют установить новые искусственные неровности и дорожные знаки. Часть из них удалось согласовать, другие требуют дополнительного изучения. Комиссией решено организовать комиссионный выезд с участием общественной инспекции.

Также одним из ключевых вопросов стала тема брошенного транспорта, затрудняющего выезд со дворов. На сегодня выявлено 19 таких транспортных средств, расположенных на территориях Управляющих компаний, и 48 машин стоят на других участках города. Коммунальщики разыскивают владельцев техники, но если сделать этого не удается, привлекается эвакуатор.