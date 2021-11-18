В Сургуте 25 классов перешли на дистанционку Фото: Татьяна Коркина

Некоторые классы в школах Сургута уходят на дистанционку. Это связано с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в 14 общеобразовательных учреждениях города. В итоге 25 классов переведены на дистанционное обучение.

А из-за сезонного ОРВИ на дистант ушли еще 12 классов в 6 школах Сургута. Дома будут находится 478 детей, которых перевели на обучение с применением дистанционных технологий по заявлению родителей.

Напомним, мы писали о том, что до 25 ноября три школы в Урае перевели на дистанционный режим работы. Обучение на дистанционке в трех школах города вводится, чтобы остановить дальнейшее распространение заболевания COVID-19 среди детей и педагогов.

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