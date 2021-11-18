Школьники со всей России узнают о культуре и традициях Югры благодаря всероссийской онлайн-олимпиаде

Фото: Многовековая Югра

Югра – уникальный самобытный регион с богатыми природными ресурсами и многовековой историей. Узнать о традициях и культуре малочисленных народов Севера, наследии Югры как неотъемлемой части истории России смогут российские школьники, для которых с 22 ноября по 5 декабря 2021 проведут всероссийскую онлайн-олимпиаду «Многовековая Югра». Её организатором которой выступает Центр «Открытый регион» по инициативе Правительства автономного округа. Олимпиада, приуроченная к 91-летию со дня образования Югры, пройдет на платформе Учи.ру.

Задания «Многовековой Югры» основаны на интересных фактах об истории и географии сибирского региона – интересного пункта для посещения во время путешествий. По словам директора Центра «Открытый регион» Маргариты Козловой, россиянам будет интересно познакомиться с Югрой, узнать о её промышленных и спортивных достижениях, культурных традициях народов Севера и территориальных особенностях.

Чтобы поучаствовать в онлайн-олимпиаде, нужно зарегистрироваться на платформе, получить логин и пароль от учителя и за час ответить на предложенные вопросы.

- Задания Олимпиады предусмотрены для трех групп: начальной (для учеников 1-4 классов), средней (для учеников 5-9 классов) и старшей (для учеников 10-11 классов). Вопросы для Олимпиады подготовили опытные эксперты в области краеведения, - рассказала Маргарита Козлова.

Как отметил заместитель генерального директора Учи.ру Сергея Веременко, олимпиада несет просветительскую миссию с точки зрения региона и всей страны.

- Мы видим интерес жителей Югры к развивающим и образовательным проектам. То, как они активно пользуются платформой Учи.ру, мотивирует нас поддерживать подобные инициативы и в регионе, и в России в целом, - подчеркнул Серге Веременко.

Каждый участник онлайн-олимпиады получит электронные грамоты или сертификаты, которые можно будет скачать в личном кабинете. Победителями станут те ребята, которые ответят на все вопросы и потратят на это минимум времени. В подарок они получат полезные гаджеты для обучения.