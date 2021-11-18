Суд в Югре вынес приговор по делу о коррупции и мошенничестве в Бюро судмедэкспертизы Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске бывшая заместитель начальника по экономическим вопросам КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» получила наказание за мошенничество, взятки и превышение должностных полномочий. Её супруг также оказался на скамье подсудимых за мошенничество.

По информации следственных органов, подсудимая, используя свои служебные полномочия в 2015 и 2016 году дважды обеспечила победу компании своего супруга в аукционах по ремонту зданий учреждения в Ханты-Мансийске и Сургуте. Она обеспечила подписание актов о выполнении работ, которые фактически не выполнялись, а компания супруга взяла за исполнение контрактов больше 2 миллионов рублей, соответственно все деньги супружеская пара забрала себе.

Кроме того, аферистка передала заместителю начальника по хозяйственным вопросам КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» взятку в 100 тысяч за заключение контрактов на ремонт зданий учреждения с предпринимателем, связанным с супругом злоумышленницы, работы по которым фактически выполняла и получила прибыль компания её супруга. Кстати, в 2019 году бывший заместитель начальника по хозяйственным вопросам осужден за получение взяток и превышение должностных полномочий.

Подсудимая требовала от одного из предпринимателей, оказывавшего услуги по охране объектов учреждения, 40 тысяч рублей взятки за скрытие нарушений, которые допускал предприниматель.

Обвиняемые свою вину не признали, но доказательства, собранные следователями Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ХМАО-Югре оказались достаточными для вынесения приговора.

Суд назначил бывшей заместительнице начальника учреждения наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 250 тысяч рублей, а её супруг получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 120 тысяч рублей.