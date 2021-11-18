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Здоровье18 ноября 2021 5:19

В крестьянско-фермерском хозяйстве Сургутского района объявлен карантин из-за африканской чумы

Результат исследования будет известен завтра, 19 ноября
Виктория Терина
В крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района начался падеж свиней

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района начался падеж свиней

Фото: Юлия Кучеренко

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района начался падеж свиней. Предположительно животные могли заразиться африканской чумой. Специалисты ветеринарной службы взяли необходимые пробы и направили на анализ в Москву. Результат исследования будет известен завтра, 19 ноября.

На территории фермерского хозяйства находятся специалисты государственного ветеринарного надзора, территорию ограждают, а в дальнейшем запретят въезд и выезд. На месте находятся 6 работников, которые проводят дезинфекцию помещения фермерского хозяйства, а в торговые точки направили письма о том, что продукция фермера может представлять угрозу, для того чтобы ее сняли с прилавков. После подтверждения заболевания все животные хозяйства будут утилизированы соответствующим образом.

По информации Россельхознадзора, африканская чума свиней - это контагиозная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Инкубационный период болезни от 3 до 15 суток, а летальность может достигать 100%. В России африканская чума у свиней регистрируется с 2007 года, Как говорят специалисты, для человека это заболевание не опасно.