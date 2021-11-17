В одном из общежитий Нягани задержали иностранца, подозреваемого в хранении наркотиков Фото: ОМВД России по г. Нягани

В Нягани в одном из общежитий города задержали 25-летнего гражданина Турции, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков. Приехав в Россию, мужчина получил вид на жительство и решил зарабатывать на жизнь распространяя наркотики и психотропные вещества, для этого он приехал в Нягань.

Во время обыска комнаты, где проживал наркосбытчик, нашли 5 свертков с различными веществами в рюкзаке. Общая масса запрещенных веществ составила 232 грамма, а ещё в его квартире нашли фасовочно-упаковочный материал и электронные весы.

Экспертиза подтвердила, что внутри свертков находились наркотики. Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.