До 25 ноября три школы в Урае перевели на дистанционный режим работы Фото: школа № 4 в Урае

Сегодня в Урае Муниципальный оперативный штаб принял решение перевести три школы на дистанционный режим работы, а именно: школу №4, №6 и №12. В этих образовательных организациях на карантин уже закрыты по четыре класса. Обучение на дистанционке в данных школах вводится, чтобы остановить дальнейшее распространение заболевания среди детей и педагогов.

Ситуация по распространению коронавируса в муниципалитете остается крайне напряженной. Количество заболевших за прошедшие сутки в Урае достигло показателя +30 человек.

- Показатель по заболеваемости в 2 раза превышает общеокружной. За весь период от инфекции в Урае умерло 89 человек, за последнюю неделю — восемь. Идет рост зарегистрированных случаев среди детей. Появились завозные случаи заражения урайцев, пребывающих из зарубежных поездок, — рассказала главный санитарный врач Территориального отдела Управления Роспротребнадзора по ХМАО-Югре в городе Урай и Кондинском районе Светалана Пилявская.

На сегодня в Урае не вакцинировано около 6 тысяч человек, половина из них – урайцы старшего поколения. Между тем, в стационаре на лечении находятся 105 человек и 63 из них в возрасте старше 60 лет.

Глава города Тимур Закирзянов дал поручение усовершенствовать сотрудничество учреждений здравоохранения и социальной защиты, а именно усилить профилактику среди старшего поколения. Кроме того в Урае продолжают проверять соблюдение масочного режима и действующих норм пропуска по QR-кодам.